الزمالك يعلن تعافي طارق حامد من الإصابة

حرص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة الودية.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وغادر طارق حامد بين شوطي مباراة سموحة التي انتهت بفوز الزمالك 5-1 بعدما تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية.

وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن طارق تعافى من الإصابة وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الصباحية للفريق.

وأصبح طارق حامد جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الزمالك وفقا لما أكده طبيب الفريق.

ويلعب الزمالك بعد قليل مع بيراميدز مباراة ودية ثانية خلال معسكره استعدادا لعودة الدوري بملعب برج العرب.

ويستكمل الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

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