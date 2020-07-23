تقرير بلجيكي: فايلر يريد تريبل لاعبه السابق

قالت صحيفة Het Nieuwsblad البلجيكية إن ريني فايلر مدرب الأهلي يريد التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبل لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

أدريان تريبيل النادي : أندرلخت الأهلي

وأشار التقرير إلى أن فايلر، مدرب أندرلخت في موسم 2016-2017، يريد تريبل بعدما خرج من حسابات المدرب ولاعب الفريق فينسنت كومباني.

وتساءلت الصحيفة هل يفكر لاعب الوسط في الانتقال إلى الدوري المصري إذا عرض عليه ذلك؟

ولعب تريبل لنانت الفرنسي وستاندرد لييج البلجيكي قبل الانضمام إلى أندرلخت في يناير 2017.

وشارك تريبل (29 عاما) في 5 مباريات فقط مع أندرلخت بالموسم المنصرم.

وكان تريبل لاعبا أساسيا في أندرلخت موسم 2016-2017 عندما كان مدربه فايلر، توج آنذاك بلقب الدوري البلجيكي.

ولعب تريبل لمنتخب شباب فرنسا وله أصول من مدغشقر.

ويمتد عقد تريبل مع أندرلخت إلى 2023.

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