تقرير بلجيكي: فايلر يريد تريبل لاعبه السابق

الخميس، 23 يوليه 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

تريبل

قالت صحيفة Het Nieuwsblad البلجيكية إن ريني فايلر مدرب الأهلي يريد التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبل لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

أدريان تريبيل

النادي : أندرلخت

الأهلي

وأشار التقرير إلى أن فايلر، مدرب أندرلخت في موسم 2016-2017، يريد تريبل بعدما خرج من حسابات المدرب ولاعب الفريق فينسنت كومباني.

وتساءلت الصحيفة هل يفكر لاعب الوسط في الانتقال إلى الدوري المصري إذا عرض عليه ذلك؟

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ولعب تريبل لنانت الفرنسي وستاندرد لييج البلجيكي قبل الانضمام إلى أندرلخت في يناير 2017.

وشارك تريبل (29 عاما) في 5 مباريات فقط مع أندرلخت بالموسم المنصرم.

وكان تريبل لاعبا أساسيا في أندرلخت موسم 2016-2017 عندما كان مدربه فايلر، توج آنذاك بلقب الدوري البلجيكي.

ولعب تريبل لمنتخب شباب فرنسا وله أصول من مدغشقر.

ويمتد عقد تريبل مع أندرلخت إلى 2023.

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