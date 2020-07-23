كاراجر: صلاح لا يجد التقدير الكافي في ليفربول لهذا السبب

الخميس، 23 يوليه 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أن محمد صلاح مهاجم الحمر لا يحظى بالتقدير الكافي من جماهير ناديه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح أسهم بشكل كبير في تتويج الحمر بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن صلاح لا يجد التقدير الكافي ويشعر بأنه أقل من قيمته الحقيقية لدى جماهير ليفربول".

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وأضاف "سبب ذلك أنه سجل 44 هدفا في أول مواسمه، كان ذلك غريبا، كان أفضل موسم في حياته".

وأردف أسطورة ليفربول "مهما كان ما يفعله صلاح بعد ذلك يبدو وكأنه انخفاض في المستوى، لكن الحقيقة ليست كذلك".

وأكمل "صلاح يسجل 25 هدفا في كل موسم، أرقامه رائعة، من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها هو أعلى من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول".

ودافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة.

وسجل لاعب بازل السابق 19 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل جولة من نهاية المسابقة، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما ألان شيرار وتييري هنري هداف أرسنال.

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