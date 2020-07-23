مودريتش: لم نشك في قدرتنا على مواصلة الفوز بعد رحيل رونالدو

شدد لوكا مورديتش لاعب ريال مدريد أن الفريق لم يتأثر كثيرا بعد رحيل نجمه الأول كريستيانو رونالدو في 2018، مشيرا إلى ثقته وزملائه في القدرة على مواصلة الفوز حتى بعد ابتعاد قائد البرتغال عن النادي.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة Sportske Novosti:"ليس ضروريا مناقشة كيف كان رونالدو مهما بالنسبة لريال مدريد".

ثم استدرك لاعب الوسط "لكن علي القول إن رحيله لم يربكنا أو يؤثر على طموحنا. كنا مقتنعين أن بمقدورنا مواصلة الفوز بدونه".

وتراجع أداء ريال مدريد بعد رحيل رونالدو الذي تزامن مع استقالة المدرب زين الدين زيدان، لكن سرعان ما استعاد الفريق عافيته حين عاد الأخير لقيادته في مارس 2019.

وقاد "زيزو" الفريق للفوز بكأس السوبر الإسباني والدوري في الموسم الحالي.

وأشاد مودريتش بمدربه قائلا:"أثبت مرة أخرى أنه شخص رائع، تعامله مع اللاعبين ممتاز. هناك دائما من لا يلعبون بالقدر الذي يريدونه، لا يسعدهم ذلك. لكن طريقة تعامل المدرب ساعدت الجميع ليشعر أنه فرد في الفريق وتقبل الموقف".

وأتم "في غرفة الملابس الكل يتعامل بشكل طيب، لا يوجد من يخلق مشكلات لأسباب شخصية، لا يوجد تفاح تالف".

وفاز ريال مدريد بلقب الدوري للمرة 34 في تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الشهر المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج رفاق مودريتش، أفضل لاعب في العالم في 2018، لتسجيل هدفين على الأقل بعد خسارتهم ذهابا في مدريد بنتيجة 2-1.

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء