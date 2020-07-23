رسميا - أوناي إيمري يتولى تدريب فياريال

الخميس، 23 يوليه 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أرسنال

أعلن نادي فياريال يوم الخميس تعيين أوناي إيمري كمدرب للفريق.

إدارة نادي الغواصات الصفراء أتمت اتفاقها مع إيمري مدرب أرسنال السابق لتولي تدريب فياريال بدءا من الموسم المقبل.

مدة التعاقد ستكون لـ3 مواسم.

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وستكون المهمة الأولى للمدرب الإسباني منذ إقالته في نوفمبر الماضي من تدريب المدفعجية.

إيمري قاد إشبيلية وفالنسيا في الدوري الإسباني من قبل، كما تولى تدريب باريس سان جيرمان في فرنسا.

كان نادي فياريال قد أعلن يوم الإثنين إقالة مدربه خابي كاييخا من منصبه، رغم قيادته الفريق لتحقيق المركز الخامس في الدوري.

كاييخا (42 عاما) لعب 7 مواسم في فياريال خلال مسيرته الاحترافية، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في فرق شبابه، ثم تولى تدريب الفريق الرديف عام 2017.

في العام نفسه تم تصعيد كاييخا للفريق الأول، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن تدهور نتائج الفريق في الموسم التالي أدى إلى إقالته.

إلا أن الإدارة صححت خطأها وأعادته إلى منصبه بعد 40 يوما فقط، لينقذ الفريق من الهبوط ويمضي لتحقيق المركز الخامس في الموسم التالي، أمر لم يكن كافيا لإدارة الغواصات حتى تبقيه في منصبه، لتأتي الإقالة الثانية للمدرب المدريدي.

وقاد كاييخا إجمالا فياريال في 131 مباراة، فاز بـ 57 منها، وخسر 44، وتعادل في 30، وكانت آخر مبارياته كمدرب للغواصات أمام إيبار مساء الأحد، وانتهت بانتصاره 4-0 على إيبار.

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