تقرير: مانشيني غير سعيد بتعيين ليبي في الاتحاد الإيطالي

أفيد أن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا غير سعيد بتولي مارشيلو ليبي في الاتحاد الإيطالي بسبب عدم استشارته في الأمر.

ومن المقرر أن يتولى ليبي دور المدير الفني للفرق الإيطالية في الاتحاد بهدف أن يصبح رئيسا لجمعية المدربين.

وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن مانشيني أصيب بخيبة أمل من جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي بسبب عدم إبلاغه بالأمر.

وأشار التقرير إلى أن عودة ليبي تهدد عمل مانشيني، خاصة أنه حتى الآن يتم مشاورته مع المسؤولين عن منتخبات الشباب.

وارتبط اسم مانشيني بثلاثة عروض كبرى من الدوري الإنجليزي، لكنه ملتزم بقيادة منتخب إيطاليا حتى نهاية بطولة أوروبا الصيف المقبل.

ونجح مانشيني في قيادة إيطاليا وحقق 10 انتصارات من 10 مباريات ونجح في ضم العديد من اللاعبين الشباب.

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