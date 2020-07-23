ماجواير: بوجبا اعتذر عن التسبب في ركلة جزاء

قال هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد إن زميله بول بوجبا اعتذر عن التسبب في ركلة جزاء سجل منها وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة الفريقين التي انتهت بهدف لمثله في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول بوجبا تفادي اصطدام الكرة بوجهه فتصدى لها بيده ليحصل الضيوف على ركلة جزاء في ملعب أولد ترافورد.

وصرح ماجواير في حواره مع سكاي سبورتس "قد تقول إنه رد فعل طبيعي من بوجبا. هل كان عليه فعل ذلك؟ لربما كانت الكرة ستصطدم بوجهه، لكنه اعتذر، رفع يديه وعلم أنه لم يكن عليه فعل ذلك".

وواصل "كان تصديا عفويا لأن الكرة لم تكن في طريقها إلى الشباك، حصلوا على ركلة جزاء وتقدموا".

وأضاف "المباراة كانت تقف كثيرا، تبديل بعد تبديل، استراحة لشرب لماء، حكم الفيديو، لم نستطع اللعب بشكل سلس، أعتقد أن لاعبيهم سيقولون نفس الشيء. شعرنا وكأننا نلعب 3 دقائق ثم نتوقف لدقيقة. لا يمكننا اختلاق أعذار".

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل أمام مضيفه ليستر سيتي يوم الأحد لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق ضيفا على ليستر في الجولة الأخيرة من الدوري.

ثم في 5 أغسطس يستضيف يونايتد فريق لاسك النمساوي في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

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