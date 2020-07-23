تقرير: إيفرتون ونيوكاسل ويونايتد مهتمون بـ رابيو

الخميس، 23 يوليه 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

رابيو

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس لا يمانع رحيل لاعبه أدريان رابيو رغم أنه انضم للفريق في صيف 2019.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

وكتب الموقع أن أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الإنجليزية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ عمره 25 عاما.

وأشار إلى أن يوفنتوس قد يُقحم لاعب الوسط في صفقة تبادلية، لكن إذا وصل عرض مناسب فيمكن التخلي عنه.

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وأضح الموقع أن رابيو، اللاعب الأسبق لباريس سان جيرمان وتولوز، يرى الدوري الإنجليزي الممتاز وجهة جيدة.

وشارك رابيو في 33 مباراة مع فريق السيدة العجوز وسجل هدفا وحيدا.

وقد يتوج رابيو بالدوري الإيطالي يوم الخميس إذا فاز يوفنتوس على مضيفه أودينيزي في الجولة 36 من البطولة.

وفاز رابيو بعشرين لقبا مع باريس الذي لعب له من 2013 إلى 2019.

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