تقرير: إيفرتون ونيوكاسل ويونايتد مهتمون بـ رابيو

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس لا يمانع رحيل لاعبه أدريان رابيو رغم أنه انضم للفريق في صيف 2019.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس

وكتب الموقع أن أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الإنجليزية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ عمره 25 عاما.

وأشار إلى أن يوفنتوس قد يُقحم لاعب الوسط في صفقة تبادلية، لكن إذا وصل عرض مناسب فيمكن التخلي عنه.

وأضح الموقع أن رابيو، اللاعب الأسبق لباريس سان جيرمان وتولوز، يرى الدوري الإنجليزي الممتاز وجهة جيدة.

وشارك رابيو في 33 مباراة مع فريق السيدة العجوز وسجل هدفا وحيدا.

وقد يتوج رابيو بالدوري الإيطالي يوم الخميس إذا فاز يوفنتوس على مضيفه أودينيزي في الجولة 36 من البطولة.

وفاز رابيو بعشرين لقبا مع باريس الذي لعب له من 2013 إلى 2019.

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