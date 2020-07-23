مواعيد مباريات الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد بيراميدز.. وهل يتوج يوفنتوس؟
الخميس، 23 يوليه 2020 - 10:27
كتب : FilGoal
يتواجه الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس في مباراة ودية في برج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداتهما لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتبثها قناة الزمالك.
وقد يقتنص اليوم فريق يوفنتوس لقبه التاسع تواليا في الدوري الإيطالي في حال فاز على مضيفه أودينيزي.
وتنطلق المباراة الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.
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