مواعيد مباريات الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد بيراميدز.. وهل يتوج يوفنتوس؟

يتواجه الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس في مباراة ودية في برج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداتهما لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتبثها قناة الزمالك.

وقد يقتنص اليوم فريق يوفنتوس لقبه التاسع تواليا في الدوري الإيطالي في حال فاز على مضيفه أودينيزي.

وتنطلق المباراة الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

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