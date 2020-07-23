روما يسحق سبال بانتصار لم يتكرر منذ 1935.. وإنتر يرفع الراية البيضاء بتعادل سلبي مع فيورنتينا

صعق بارما ضيفه نابولي وحقق فوزا بهدفين مقابل هدف، وسحق روما بسداسية مقابل هدف سبال، وهبط بريشيا بشكل رسمي قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

الجولة الـ 35 تواصلت وتعادل إنتر سلبيا مع فيورنتينا على ملعب جوسيبي مياتزا وفي دربي المنارة أو "لانتيرنا" حقق جنوى فوزا يبعده قليلا عن الهبوط على حساب سامبدوريا.

بارما 2×1 نابولي

على ملعب أنيو تارديني، استطاع بارما في التفوق على نابولي لأول مرة منذ 6 سنوات وفي المقابل فشل نابولي في قلب النتيجة لصالحه مثلما فعل ميلان وإنتر وهيلاس فيرونا من قبله.

بارما عندما يتقدم في النتيجة منذ عودة النشاط يفقد تفوقه ويخسر المباراة تلو الأخرى لكنه استطاع إنهاء تلك المشكلة.

جانليوكا كابراري تقدم لبارما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء.

وبنفس الطريقة سجل لورينزو إنسيني هدف التعادل في الدقيقة 54.

ديان كولوسفيسكي لاعب يوفنتوس الجديد، سجل هدف الفوز لصالح بارما من ضربة جزاء أيضا قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء.

فوز هو الأول لبارما بعد 7 مباريات لم يذق خلالها الانتصار ليرتفع رصيد الفريق إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وتوقف رصيد نابولي عند 56 نقطة تراجع بها للمركز السابع.

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إنتر 0×0 فيورنتينا

يبدو أن إنتر استسلم بعدما تأكد تأهله لدوري أبطال أوروبا وصار منافسته على لقب الدوري شبه مستحيل.

مباراة شهدت الظهور الـ 475 لسمير هاندانوفيتش حارس إنتر في الدوري الإيطالي ليصبح في المركز الـ 22 لأكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة.

على ملعب جوسيبي مياتزا انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون خطورة حقيقية من الطرفين.

إنتر تراجع للمركز الثالث برصيد 73 نقطة بعد التعادل الثاني على التوالي تاركا الوصافة إلى أتالانتا.

فيما ارتفع رصيد الفيولا إلى 43 نقطة في المركز الـ 11.

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سبال 6×1 روما

وسحق روما مستضيفه سبال متذيل جدول الترتيب والذي هبط بشكل رسمي منذ جولتين.

الشوط الأول انتهى بتقدم روما خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، نيكولا كالينيتش وكارليس بيريز سجلا هدفي الذئاب فيما سجل ألبرتو تشيري هدف سبال.

وفي الشوط الثاني أمطر روما شباك سبال بأربعة أهداف، ألكسندر كولاروف ونيكولو زانيولو سجلا هدفا والبرازيلي برونو بيريز سجل هدفين.

وتعرض لويجي دي بياجو مدرب سبال للطرد قبل نهاية اللقاء بـ 3 دقائق.

فوز عزز تشبث روما بالمركز الخامس برصيد 61 نقطة، بينما تلقى سبال الهزيمة السادسة على التوالي وتوقف رصيده عند 19 نقطة في القاع.

انتصار روما بسداسية خارج قواعده هو الثالث في الدوري والأول له منذ 1935.

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سامبدوريا 1×2 جنوى

في دربي المنارة الإيطالية وأحد أقدم الدربيات الإيطالية، سامبدوريا الذي قدم نتائج إيجابية منذ عودة النشاط في إيطاليا تحت قيادة المخضرم كلاوديو رانييري.

دومينيكو كريشيتو سجل هدف التقدم لجنوى في الدقيقة 22 من علامة الجزاء، هدف هو الثامن للظهير الأيسر الإيطالي في الدوري هذا الموسم وجميعها من ركلات جزاء.

وعدّل مانولو جياباديني النتيجة في الدقيقة 32 لصالح سامبدوريا.

الدقيقة 72 شهدت هدف الفوز لجنوى والذي سجله الدنماركي لوكاس ليرجير بعدما ألغت تقنية الفيديو هدفه في الشوط الأول.

فوز رفع رصيد جنوى إلى 36 نقطة في المركز الـ 17 بفارق 4 نقاط عن سبال، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ 14.

وهبط بريشيا للمرة الـ 13 في تاريخه كأكثر فريق يهبط في تاريخ الدوري الإيطالي بعد أتالانتا وباري 11 مرة لكل فريق.

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