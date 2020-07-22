فضل: لا مجال لتأجيل مباراة لمدة ساعة.. ولم نطلب من الأندية تقليل الوديات

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

محمد فضل

أوضح محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية أنه لا نية لتأجيل أي مباراة عقب إعلان جدول الدوري.

وأعلنت لجنة المسابقات عودة الدوري المصري بمواعيد المباريات المؤجلة والجولات من الـ 19 وحتى 22 (طالع التفاصيل).

وقال فضل "كنا نريد إعلان الجدول بالكامل وبدأنا بالجدول الحالي وسنعلن باقي الجولات عقب تحديد الاتحاد الإفريقي مواعيد مبارياته".

أخبار متعلقة
البدري يهنئ حجازي على التأهل لـ الدوري الإنجليزي اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: مسحة قبل كل مباراة في الدوري بـ48 ساعة في الدوري - ماذا تغير في طنطا وإنبي وسموحة والمقاصة قبل العودة بارنسلي يهرب من الهبوط بتأمين تأهل حجازي ووست بروم إلى الدوري الإنجليزي

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "التوقيت لا يسمح بتأجيل المباريات، ولا مجال لتأجيل مباراة لمدة ساعة ونتمنى أن تسير الأمور على مايرام".

وهل تتأجل مباريات الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا بـ فيروس كورونا؟ فرد قائلا: "دورنا كمنظومة حل المشكلة، ونأمل أن يتعافى الجميع ولا يوجد اتجاه لتأجيل مباريات الفريق في الدوري".

وأكمل عن رد فعل اللجنة إذا تكرر الأمر مع عودة الدوري "ندرس الموضوع بشكل جيد والقرار لن يكون فرديا، وإذا كانت حالات فردية سيتم عزل المصاب، ونتمنى أن يكون الجميع واعٍ في الفترة المقبلة ولا نريد تصرف فردي من شخص قد يصيب فريق بأكمله".

وواصل "لم نطلب من الأندية بشكل رسمي تقليل الوديات وطلبنا اتباع الإجراءات الاحترازية، ومع تقليل الاحتكاك والوديات تكون الفرص أفضل في تقليل الإصابات، واتمنى من الجميع الالتزام".

وأتم "مباريات كأس مصر ستقام بعد نهاية الدوري مباشرة".

طالع أيضا

تحديد موعد القمة بين الأهلي والزمالك

مران صباحي لـ الزمالك قبل لقاء بيراميدز

مانشستر يونايتد يرفض الهدايا

الإنتاج الحربي يكشف حال مختار مختار

عودة رامي ربيعة

محمد فضل اتحاد الكرة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
روما يسحق سبال بانتصار لم يتكرر منذ 1935.. وإنتر يرفع الراية البيضاء بتعادل سلبي مع فيورنتينا 4 دقيقة | أوروبا
مرتضى منصور في رسالة نارية: لن يجربنا أحدا على التدخل في شؤون إدارة قناة الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر: غرامة على أي لاعب في سموحة يصاب بالكورونا 23 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: هذا يوم تاريخي لـ ليفربول.. أنا سعيد للغاية وتمنيت حضور الجمهور 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فضل: لن نقبل مهما كانت قوة الشخص في تغيير قرار داخل كاف لصالح دولة معينة ساعة | إفريقيا
فضل: لا مجال لتأجيل مباراة لمدة ساعة.. ولم نطلب من الأندية تقليل الوديات ساعة | الدوري المصري
ظهور علم مصر في صور وفيديو تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري يهنئ حجازي على التأهل لـ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك