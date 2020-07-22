فضل: لا مجال لتأجيل مباراة لمدة ساعة.. ولم نطلب من الأندية تقليل الوديات

أوضح محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية أنه لا نية لتأجيل أي مباراة عقب إعلان جدول الدوري.

وأعلنت لجنة المسابقات عودة الدوري المصري بمواعيد المباريات المؤجلة والجولات من الـ 19 وحتى 22 (طالع التفاصيل).

وقال فضل "كنا نريد إعلان الجدول بالكامل وبدأنا بالجدول الحالي وسنعلن باقي الجولات عقب تحديد الاتحاد الإفريقي مواعيد مبارياته".

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "التوقيت لا يسمح بتأجيل المباريات، ولا مجال لتأجيل مباراة لمدة ساعة ونتمنى أن تسير الأمور على مايرام".

وهل تتأجل مباريات الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا بـ فيروس كورونا؟ فرد قائلا: "دورنا كمنظومة حل المشكلة، ونأمل أن يتعافى الجميع ولا يوجد اتجاه لتأجيل مباريات الفريق في الدوري".

وأكمل عن رد فعل اللجنة إذا تكرر الأمر مع عودة الدوري "ندرس الموضوع بشكل جيد والقرار لن يكون فرديا، وإذا كانت حالات فردية سيتم عزل المصاب، ونتمنى أن يكون الجميع واعٍ في الفترة المقبلة ولا نريد تصرف فردي من شخص قد يصيب فريق بأكمله".

وواصل "لم نطلب من الأندية بشكل رسمي تقليل الوديات وطلبنا اتباع الإجراءات الاحترازية، ومع تقليل الاحتكاك والوديات تكون الفرص أفضل في تقليل الإصابات، واتمنى من الجميع الالتزام".

وأتم "مباريات كأس مصر ستقام بعد نهاية الدوري مباشرة".

محمد فضل يوضح سبب الإعلان عن 4 جولات فقط في الدوري.. وموقف مباريات الإنتاج الحربي#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/TujeKORpDt — OnTime Sports (@ONsportEg) July 22, 2020

طالع أيضا

تحديد موعد القمة بين الأهلي والزمالك

مران صباحي لـ الزمالك قبل لقاء بيراميدز

مانشستر يونايتد يرفض الهدايا

الإنتاج الحربي يكشف حال مختار مختار

عودة رامي ربيعة