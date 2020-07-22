البدري يهنئ حجازي على التأهل لـ الدوري الإنجليزي

هنأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون على التأهل لـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وأرسل البدري وجهازه محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي رسائل تهنئة لحجاري بعد التأهل وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

ولم يشارك حجازي في مباراة الجولة الأخيرة أمام كوينز بارك رينجرز التي انتهت بالتعادل 2-2، فاستفاد الفريق من تعثر منافسه بيرنتفورد وتأهل مباشرة للدوري الإنجليزي باحتلال وصافة الترتيب.

وحل وست بروميتش ثانيا برصيد 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر.

وشارك حجازي في 20 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.

وغاب المدافع المصري عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة في الكاحل ببداية الموسم.

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