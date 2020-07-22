السقا: كنا نفكر في إلغاء معسكر المصري بسبب كورونا

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

طارق العشري - المصري

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري عن تفكيره في إلغاء معسكر فريقه استعدادا للدوري.

ويقيم المصري معسكره المغلق في برج العرب استعدادا لاستكمال الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا لقناة أون تايم سبورتس 2: "بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق كنا نعيش في حالة ذعر وخوف".

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وأضاف "لذلك فكرنا في إلغاء المعسكر والعودة لبورسعيد".

وأكمل "ولكن فضلنا الاستمرار في المعسكر مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الجديدة".

وأتم تصريحاته "قررنا عزل 5 أفراد من معسكر المصري وعودتهم لبورسعيد بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية".

ويلعب المصري يوم 6 أغسطس ضد الزمالك في أول مباراة بعد عودة الدوري.

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