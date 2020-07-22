استاد القاهرة: جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا

شدد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا.

وقال علي درويش عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "استاد القاهرة في أفضل حالة له في الوقت الحالي وجاهز لاستقبال مباريات الدوري المصري".

وأضاف "انتهينا من ذرع العشب الصيفي وأرضية الملعب في أبهى صورة حاليا، وجاهزون أيضا لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الصالة المغطاة في استاد القاهرة ستكون الصالة الرئيسية لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد وينقصها فقط بعض أعمال الصيانة والتطوير، وذلك رغم الصالات الجديدة التي يتم تشييدها في برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة".

ويلعب الأهلي والزمالك مباريات عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء على الترتيب.

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