بارنسلي يهرب من الهبوط بتأمين تأهل حجازي ووست بروم إلى الدوري الإنجليزي.. وهبوط ويجان وهال سيتي

عاد وست بروميتش ألبيون وأحمد حجازي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمين فقط من الغياب.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش

وست بروميتش دخل المباراة الأخيرة في الموسم وعينه على الانتصار للتأهل رفقة ليدز يونايتد البطل دون الانتظار لحسابات المنافسين.

واستضاف وست بروميتش ضيفا ثقيلا وهو كوينز بارك رينجرز في مباراة شهدت غياب أحمد حجازي عن التشكيل الأساسي، إذ فضل الكرواتي سلافين بيليتش عدم الدفع به.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين واستفاد رفاق حجازي من خسارة بيرنتفورد أمام بارنسلي 2-1 وتعادل فولام مع ويجان 1-1.

فرحة جنونية للاعبي وست بروميتش بعد العودة للدوري 👏pic.twitter.com/OENSfgQwSz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020

الصراع قبل بداية الجولة كان كالآتي:

(2) وست بروم 82 نقطة ويلتقي كوينز بارك رينجرز

(3) بيرنتفورد 81 نقطة ويلتقي بارنسلي

(4) فولام 80 نقطة ويلتقي ويجان

على عكس أحداث اللقاء تقدم راين مانينج للضيوف بتسديدة من خارج الـ 18 في شباك وست بروميتش.

والتعادل جاء عن طريق دينجانجا في الدقيقة 44 لصالح رفاق حجازي.

لكن نتائج المنافسين كانت في صالح وست بروميتش.

بيرنتفورد أنهى الشوط الأول متأخرا بهدف دون مقابل أمام بارنسلي الذي سعى للهروب من الهبوط بدوره.

في حين أنهى فولام الشوط الأول متأخرا بهدف دون مقابل.

بعد نهاية الشوط الأول: التعادل في صالح وست بروم للتأهل.

في الشوط الثاني تبعثرت الأوراق بعض الشيء، كالوم روبنسون سجل هدف التقدم لوست بروم في الديقة 49 وهو ما أراح أعصاب زملائه ويؤكد التأهل.

روبنسون كاد أن يسجل هدف ثالث لكن أهدر انفرادا في الشباك الخارجية.

لكن إيبريتشي إيزي سجل هدف التعادل في الدقيقة 61 لتبدأ حرب الأعصاب وتصبح النتيجة 2-2.

بيرنتفورد سجل هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق جوشوا دا سيلفا ومن قبله تعادل فولام مع ويجان.

الموقف ظل في صالح وست بروميتش لكن التخوف كان من هدف فوز قاتل لبيرنتفورد يبُعد الفريق عن التأهل.

وفي الدقيقة 91 من المباراة جاء الهدف الذي أراده الجميع، هدف جاء لصالح بارنسلي وليس بيرنتفورد.

الكيني كلارك إديور حل بديلا في الدقيقة 86 وسجل هدفا أنهى حظوظ بيرنتفورد في التأهل المباشر ونجح في بقاء فريقه بالدرجة الأولى لموسم آخر مستفيدا من خسارة تشارلتون -الذي هبط- أمام ليدز يونايتد 4-0.

فتأهل وست بروميتش برصيد 83 نقطة خلف ليدز يونايتد بينما توقف رصيد بيرنتفورد عند 81 نقطة وفولام ظل رابعا بنفس الرصيد.

فرحة العودة لـ البريميرليج مجددًا 🎉 pic.twitter.com/RNIiwbrZsY — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020

بينما هبط ويجان رفقة قائده المصري سام مرسي للدرجة الثانية الإنجليزية (الثالثة) بعد خصم 12 نقطة بسبب قضية التلاعب في النتائج برصيد 47 نقطة في المركز الـ23 رفقة هال سيتي الأخير الذي سبق أن لعب له أحمد المحمدي ومحمد ناجي جدو وأحمد فتحي وعمرو زكي.

على مستوى بطاقة التأهل الأخيرة سيخوض كل من بيرنتفورد وفولام وكارديف سيتي وسوانزي سيتي مباريات الملحق لحجز البطاقة الأخيرة في التأهل للدوري الإنجليزي.

The top six - decided in injury time on the final day of the season... 🤯#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/vroy7vybeH — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) July 22, 2020

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