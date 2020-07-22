في الدوري - ماذا تغير في طنطا وإنبي وسموحة والمقاصة قبل العودة

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 22:20

كتب : بسام أبوبكر هاني العوضي حامد وجدي

شعار الدوري المصري 2019/2020

تغييرات تشهدها أندية الدوري المصري، طيلة 4 أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة المسابقات موعد مباريات الدوري المصري عقب عودته حتى نهاية شهر أغسطس بين المباريات المؤجلة ومباريات الجولة الـ 19 وحتى 22.

وقبل 18 يوما من عودة الدوري نستعرض معكم أبرز التغيرات في صفوف الفرق سواء لإصابات أو راحلين عن الصفوف وحتى عائدون من إصابات طويلة الأمد.

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إنبي

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي قال لـ FilGoal.com: "لا جديد في الجهاز الفني نفس الأفراد ولم يرحل أو انضم أي عنصر جديد".

وعن المصابين "عاد أحمد عبد العزيز من الإصابة بالرباط الصليبي، ويتدرب الآن تدريجيا عدا ذلك جميع اللاعبين بحالة جيدة ودون إصابات".

وواصل عن موقف الأجانب "رفضنا رحيل الأجانب أثناء تفشي كورونا ولذلك لم يسافر أحد والآن الفريق مكتمل الصفوف دون نقص".

وأردف "جميع اللاعبين جاهزون ولم يرحل أحد".

مصر للمقاصة

الجهاز الفني: مكون من إيهاب جلال وحمد إبراهيم وجمال عمر وأحمد حسام ومصطفي كمال.

الأجانب: كان هناك مشكلة مع الأوغندي خالد أوتشو وتم حلها بخصوص المستحقات واللاعب متواجد ومستمر، وكذلك باولن فوافي متواجد ووصل الأثيوبي شيمليس بيكلي صباح اليوم، الفريق مكتمل الصفوف

طنطا

أيمن عيد المدير الفني لفريق قال لـ FilGoal.com عن موقف فريقه: "لم يحدث أي تغييرات في الجهاز الفني".

وعن اللاعبين مصابين "كان الفريق يمتلك 5 لاعبين مصابين بإصابات مختلفة وهم أحمد سعيد أوكا وحامد حمدان ومحمود منصور ومحمود فرج كابونجا وعبد الرحمن الدح".

وأكمل عن إصابات لاعبي الفريق في الوقت الحالي "أصيب إسلام فؤاد أمس لكنها بسيطة وسيعود للتدريبات خلال أيام".

وأردف عن الراحلين "اللاعبين الأفارقة بالفعل هم من رحلوا وعددهم 3 لاعبين وهم الحسن ضيوف وتاديو لوانجا وماريو بيرنارد".

وأتم عن تغيير ملعب الفريق "طلبنا بتغير الملعب وبالفعل سنلعب على ملعب برج العرب أو المكس وسيتم اخطارنا بالملعب خلال أيام".

سموحة

وقال عادل محجوب المدير الإدارى بالنادي السكندري لـ FilGoal.com: "الفريق مكتمل باستثناء الثنائى محمد كوفى وديرك ناسبيمي الذى يتواجدان بالعزل نتيجة إصابتهما بـ فيروس كورونا".

وأكمل "إسلام جمال أصيب بقطع فى الرباط الصليبى الخلفى وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز لتشخيص حالته سواء بإجراء جراحة أم عمل تقويات".

وأتم عن موقف إسلام جمال "الحالة المماثلة لأيمن أشرف والذى أصيب بنفس الإصابة ولم يتم إجراء جراحة له وعمل على برنامج تأهيلى لمدة 45 يوما".

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