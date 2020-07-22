تغيير خطة إعداد الإسماعيلي بعد إعلان جدول الدوري

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 22:04

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي عن شعور الجهاز الفنى بالراحة بعد تحديد مواعيد جدول مباريات الفريق في الدوري.

وقال السلحدار لـ FIlGoal.com: "تحديد مواعيد جدول الدوري سوف يساهم فى أن يكون برنامج الإعداد أكثر واقعية ويتم من خلاله تحديد موعد اللقاءات الودية ورفع أو خفض التدريبات".

وتابع "الجهاز الفني سيغير من الطريقة التى يتبعها فى خوض اللقاءات الودية".

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وأكمل "اعتبارا من اللقاء الودى القادم أمام مصر للمقاصة سوف يختار 18 لاعبا فقط لخوض اللقاء، بعد أن كان يختار كل اللاعبين وهذا ما فعله ديديه جوميز فى المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق أمام أسوان ونادي مصر".

وأوضح "الـ 18 لاعبا سيتم اختيارهم بناءً على تقييم أداء اللاعبين خلال المباراتين الوديتين".

وأتم "سيتم اختبار الأفضل من اللاعبين من ناحية اللياقة البدنية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى فى الملعب بهدف الوصول إلى القوام الأساسى الذي سنعتمد عليه خلال المباريات الرسمية".

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر للمقاصة وديا يوم الأحد المقبل.

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