حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش في لقاء حسم التأهل لـ بريميرليج

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

يجلس أحمد حجازي مدافع وست بروميتش على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة التي تجمعه بكوينز بارك رينجرز في الجولة 46 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويحتل وست بروميتش المركز الثاني بـ82 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه برينتفورد ونقطتين عن فولام.

ويحتاج وست بروميتش للفوز للتأهل مباشرة للدوري الإنجليزي.

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أما أي تعثر مع فوز أي من ملاحقيه فيعني دخول وست بروميتش لمباريات الملحق.

وكان وست بروميتش وصل لملحق التصفيات الموسم الماضي ولكنه خسر بركلات الترجيح أمام أستون فيلا.

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