مران الأهلي - مشاركة أجايي وجلسة بين فايلر وبادجي

شارك جونيور أجايي مهاجم الأهلي في مران فريقه الجماعي بشكل طبيعي اليوم الأربعاء بعد غيابه عن مران أمس الثلاثاء.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن أجايي شارك في المران بعد تعافيه من حالة الإجهاد الذي تعرض لها مؤخرا.

واكتفى المهاجم النيجيري أمس الثلاثاء بتدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة منفردة مع أليو بادجي مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص فايلر على الاجتماع مع المهاجم السنغالي لمناقشة بعض الأمور الفنية معه قبل انطلاق المران.

وشارك أيضا في المران أحمد الشيخ بشكل طبيعي بعد تخلصه من آثار الإجهاد العام الذي أبعده عن المشاركة في تدريبات أمس الثلاثاء.

كذلك عقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ للاستقرار على بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي الودية مع سموحة يوم الجمعة المقبل.

وقاد توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق المران.

وحرص بينكيل على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء التدريبات البدنية التي استمرت لـ50 دقيقة.

وشهدت التدريبات البدنية جانبا من الأحمال والجري حول الملعب وتدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة في اليد.

وأنهى فايلر المران بتقسيمة بين اللاعبين شارك بها 3 فرق على جزء من الملعب.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم الجمعة وديا على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدوري.

ويستكمل الأهلي الدوري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للمسابقة.

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