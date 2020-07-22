مباراة تورينو وفيرونا تشهد تقنية "أشعر بالأمان" لمرحلة ما بعد كورونا في الملاعب

أصبح الملعب الأولمبي في مدينة تورينو الإيطالية أول ملعب يثبت نظام اختبار "أشعر بالأمان" وسيتم تطبيقه أثناء مباراة تورينو وهيلاس فيرونا في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ويستهدف الاتحاد الإيطالي تنفيذ بروتكول طبي يبدأ به تخفيف قواعد الحظر الصحي في الدوري الإيطالي.

وسيكون نظام "أشعر بالأمان" الذي سيُطبق اليوم لأول مرة قبل المباراة على الصحفيين الذين سيحضرون لأول مرة إلى ملعب المباراة.

ويتحقق النظام من درجة حرارة الجسم ويضمن أن القناع يغطي الوجه بالكامل ثم يرش الفرد برذاذ مطهر.

وإذا كانت الشخص لا تتناسب نتائجه مع النظام سيصدر الجهاز تنبيها ويُمنع الشخص من دخول الملعب.

ويرى دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي الممتاز أن عودة الجماهير للملاعب قد تبدأ في شهر يوليو المقبل أسوة بالسينما والمسارح.

وقال دال بينو لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق: "نحتاج إلى التحلي بالصبر، لكننا واثقون إذا استمر تحسن الوضع الصحي فالعودة ستكون قريبة للجماهير".

وأضاف "العودة التدريجية للجماهير إلى الملاعب ستكون ربما بشكل جزئي في الشهر المقبل".

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