أولتراس أتالانتا يتبرع بـ 60 ألف يورو لمستشفى محلي

تبرع مشجعو نادي أتالانتا الإيطالي بـ 60 ألف يورو إلى مستشفى محلية.

جمهور الفريق الإيطالي دفع القيمة التي تساوي قيمة تذاكره في مباراة فالنسيا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت بدون جماهير.

وأعاد النادي قيمة التذاكر للمشجعين الذي لم يسافروا لإسبانيا نظرا لإقامة المباراة دون جماهير في بداية تفشي الفيروس قبل إيقاف النشاط في مارس الماضي.

وقرر 1200 مشجع التبرع بالمبلغ إلى مستشفى بابا جيوفاني الـ 23 في بيرجامو.

وكانت بيرجامو أحد المدن الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت ماريا بياتريس ستاسي مديرة المستشفى لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لقد كانت لحظة رائعة لمقابلة المشجعين".

وتابعت "لقد تحدثنا عن الفترة الأكثر مأساوية من الوباء، والتي مررنا بها بفضل العمل الجماعي، والشعور بالانتماء والفهم المشترك. هذه كلها مفاهيم يعرفها الرياضيون ويقدرونها ويشاركونها".

وأضافت "كمستشفى، تعاوننا أيضا مع النادي ومعجبيه. بعد كل شيء مرت به المدينة، أصبحت هذه الروابط أقوى".

وقام الأولتراس أيضا بتصميم وتصنيع قميص، ستذهب أرباحه لشراء سيارة إسعاف جديدة.

وسيظهر في الخلف لافتة كُتب عليها: "إنه لشرف التحدي الأكبر. بيرجامو ستكون ممتنة لك إلى الأبد".

وتأهل أتالانتا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في البرتغال الشهر المقبل.

ويحتل نيراتزوري بيرجامو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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