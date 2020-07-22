الأهلي يخضع للمسحة الطبية الخامسة

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 17:49

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

المسحة الطبية الخامسة للأهلي

خضع فريق الأهلي للمسحة الطبية الخامسة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء.

ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم خضع جميع لاعبي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية.

وجاءت نتائج المسحات الطبية الأربعة السابقين للأهلي سلبية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديا يوم الجمعة المقبل بملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ويستكمل الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للمسابقة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

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