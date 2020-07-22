السقا لـ في الجول: اتحاد الكرة اضطر لإعلان مباريات المصري على ملعب السويس

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 17:43

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادي المصري البورسعيدي سبب إعلان جدول مباريات الفريق في الدوري بملعب السويس بدلا من برج العرب.

وسبق أن طلب المصري إقامة مبارياته عقب استئناف الدوري بملعب برج العرب بدلا من السويس.

وقال عبد الظاهر السقا لـ في الجول: "سنجرى غدا الخميس مسحة طبية للإطمئنان على سلامة جميع من فى المعسكر".

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وعن إعلان جدول مباريات الفريق بالدورى في ملعب السويس رد قائلا: "أرسلنا طلبا باللعب على ملعب برج العرب ولكن لم يصل الرد حتى الآن".

وواصل "لذلك اضطر اتحاد الكرة لإعلان الجدول على ملعبنا السابق بالسويس لحين وصول رد الأمانة العامة للقوات المسلحة".

وتابع "من الضرورى أن نخوض مبارياتنا على ملعب برج العرب نظرا لضغط المباريات المتتالية وحتى لا يتعرض الفريق للإرهاق بسبب كثرة السفر بين الملاعب".

ويستهل الدوري المصري عودته بإقامة مباريات الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الـ 14 في السادس من أغسطس المقبل.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

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