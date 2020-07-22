مرتضى منصور: الزمالك يمتلك أكثر من 130 مليون جنيه ولا نحتاج لحملات دعم

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن النادي الأبيض يمتلك سيولة مالية كبيرة في الفترة الحالية.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناة ناديه: "في الوقت الحالي خزينة الزمالك بها أكثر من 50 مليون جنيه".

وأضاف "كذلك حصلنا على أكثر من 80 مليون جنيه قيمة اشتراكات فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكد "الزمالك به سيولة مالية كبيرة ولا نحتاج لحملات تبرعات لدعم النادي".

وأتم تصريحاته "نريد فقط من أساطير ونجوم النادي القدامى مساندة النادي ودعمه في كل مواقفه وقراراته في الفترة الحالية".

وكان الزمالك أعلن سداد القسط الأخير من أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر لتصبح ملكا للزمالك بشكل خالص.

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