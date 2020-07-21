الزمالك يعلن إجراءاته الخاصة بالجمعية العمومية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 26 و27 يوليو الجاري.

وتقام الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي لنادي وباقي جدول الأعمال بها.

وقرر مجلس الإدارة أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة حسب تعليمات أشرف صبحي وزير الرياضة لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبي باب النادي الذي يطل على شارع جامعة الدول العربية.

وقرر المجلس عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي بطاقات العضوية فقط والمسجلين في كشوف الجمعية تأكيدا للشفافية والنزاهة.

وقام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بممر شارع الملك فاروق كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت تسهيلا على الأعضاء.

ونبه مجلس إدارة الزمالك إلى إلزام وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح إلا لمن يحمل البطاقتين معا.

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