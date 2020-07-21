مؤتمر كلوب: لا نفكر في الاحتفال فقط

لن يصب يورجن كلوب مدرب ليفربول كامل تركيزه على الاحتفال برفع لقب الدوري الإنجليزي فقط عندما يلاقي تشيلسي يوم الأربعاء، حسب تصريحاته.

سيرفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ضد تشيلسي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أتوقع لقاء جيد من تشيلسي أمام ليفربول، ليست المباراة التي يسهل التحضير لها".

وأكد المدرب الألماني "لا نفكر فقط في الاحتفال برفع اللقب، بل نرغب بالحفاظ على رقمنا القياسي في الانتصارات على ملعب أنفيلد".

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من نهايته لينهي 30 عاما من الانتظار.

وأضاف "الناس يعتقدون أن تشيلسي سينتصر ونحظى نحن بكأس الدوري، لكني لا أعتقد أننا سنخسر اللقاء".

وتابع "سنكون في حالة جيدة أمام تشيلسي، ما يحدث على أرض الملعب هو المهم، أثق في اللاعبين وفي نفسي بنسبة 100%".

وعن الاحتفال برفع كأس الدوري، أوضح كلوب "سأحاول التجهيز مع أعضاء الفريق لهذا الأمر، اللاعبون عملوا بجد من أجل هذه اللحظة، إنهم يستحقون الفرحة".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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