رسميا – إريك داير مستمر مع توتنام حتى 2024

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 12:52

كتب : FilGoal

إريك داير

أعلن نادي توتنام يوم الثلاثاء تمديد عقده لاعبه إريك داير حتى عام 2024.

داير يلعب في صفوف توتنام منذ 6 سنوات ويتم 10 سنوات لو استمر حتى نهاية عقده.

وأفاد توتنام في بيان " يسعدنا إعلان توقيع إريك داير لعقد جديد مع النادي ليستمر حتى عام 2024".

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وشارك الدولي الإنجليزي في 239 مباراة مع توتنام في كل المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 11.

داير من أهم لاعبي توتنام ومنتخب إنجلترا وشارك مع الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 التي احتل فيها بلده المركز الرابع.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 29 مباراة مع توتنام بالموسم الجاري وصنع هدفين.

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