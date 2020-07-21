جوارديولا: احترم أرسنال داخل الملعب وليس كثيرا خارجه

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 10:35

كتب : FilGoal

جوارديولا - مانشستر سيتي - أرسنال

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن احترامه لأرسنال داخل الملعب مثل باقي خصومه ولكنه لا يملك الكثير من الاحترام للنادي خارج الملعب.

وودع مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي من نصف النهائي أمام أرسنال بعد الخسارة بهدفين دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت: "الخصوم يستحقون احترامي وتقديري دائما".

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وأضاف جوارديولا "لذلك لدي كل الاحترام والتقدير لهم داخل الملعب".

وكشف المدرب الإسباني "احترم أرسنال على أرض الملعب، ولكن ليس كثيرا خارجه".

وأوضح "لقد هنأتهم عقب المباراة على الفوز والتأهل".

وأشار تقرير شبكة بي بي سي إلى أن مانشستر سيتي يؤمن أن أرسنال كان المحرض الرئيسي وراء طلب جماعي من ثمانية أندية في الدوري الإنجليزي لعدم السماح بتأجيل حظر مشاركة الفريق أوروبيا قبل الاستئناف.

وألغت المحكمة الرياضية (كاس) في 13 يوليو عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين.

وطالب جوارديولا الأسبوع الماضي باعتذار وطلب من الأندية المتنافسة التوقف عن الهمس بشأن سيتي خلف ظهورهم.

وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وليستر ومانشستر يونايتد وليفربول وبيرنلي وتوتنام وولفرهامبتون هم الأندية الثمانية التي شاركت في طلب تأييد عقوبة سيتي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في أغسطس المقبل ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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