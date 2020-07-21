بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة.. ولكن باحترام الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 01:45 كتب : FilGoal محمد بركات بركات الأهلي الزمالك نرشح لكم أخر الأخبار بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة.. ولكن باحترام 49 دقيقة | مصر بركات يختار التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.. المعلم وبيبو والتوأم 51 دقيقة | مصر مرتضى منصور: استكمال للدوري؟ لا مشكلة.. ولا نخشى اللعب "اللي خايف يروح" 51 دقيقة | الدوري المصري بركات: لو تواجدت أنا والبدري لما عاد عمرو وردة لقائمة المنتخب في كأس الأمم ساعة | منتخب مصر أحمد مرتضى: عرضت فكرة انشاء استاد لـ الأهلي والزمالك على محمود طاهر 2 ساعة | الدوري المصري التاسع على التوالي يقترب.. طلقات رونالدو تصطاد نسور لاتسيو 2 ساعة | أوروبا ميدو: بأي عرف عاد وردة للمنتخب؟ انظروا لما حدث معي في 2006 2 ساعة | منتخب مصر الزمالك: ملف لقب نادي القرن عمره 20 عاما.. لذلك علينا الانتظار لنحصل على حقنا 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مرتضى منصور: استكمال للدوري؟ لا مشكلة.. ولا نخشى اللعب "اللي خايف يروح" بركات: لو تواجدت أنا والبدري لما عاد عمرو وردة لقائمة المنتخب في كأس الأمم أحمد مرتضى: عرضت فكرة انشاء استاد لـ الأهلي والزمالك على محمود طاهر بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة.. ولكن باحترام ميدو: بأي عرف عاد وردة للمنتخب؟ انظروا لما حدث معي في 2006 الأكثر مشاهدة 1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 برايتون 0 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 شيفيلد يونايتد 1 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 2 ولفرهامبتون 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإيطالي 2 يوفنتوس 1 لاتسيو انتهت الدوري البرتغالي 6 بورتو 1 موريرينسي انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - أرسنال لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - واتفورد - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:00 الدوري الإيطالي - ساسولو - ميلان لم تبدأ 21:45 الدوري الإيطالي - أتالانتا - بولونيا لم تبدأ 19:30 الدوري البرتغالي - سبورتنج لشبونة - فيتوريا سيتوبال لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - ليفربول - تشيلسي لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 19:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - فيورنتينا لم تبدأ 21:45 الدوري الإيطالي - بارما - نابولي لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - سبال - روما لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك