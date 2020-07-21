بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة.. ولكن باحترام

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 01:45

كتب : FilGoal

محمد بركات

بركات الأهلي الزمالك
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