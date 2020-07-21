بركات يختار التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.. المعلم وبيبو والتوأم

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 01:43

كتب : FilGoal

محمد بركات مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2006

اختار محمد بركات مدير منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق أفضل تشكيل بالنسبة له في تاريخ الكرة المصرية.

وقال بركات قبل اختياره في حديثه لقناة "النهار" إنه تعمد عدم اختيار أي لاعب من جيله كي يعفي نفسه من الحرج وحتى لا يغضب منه أحد.

وجاء تشكيل بركات كالتالي:

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في حراسة المرمى: ثابت البطل

في الدفاع: إبراهيم حسن– مصطفى يونس– إبراهيم يوسف– ربيع ياسين

في الوسط: حمادة عبد اللطيف– شطة- حسن شحاتة– مختار مختار

في الهجوم: حسام حسن– محمود الخطيب

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