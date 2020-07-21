مرتضى منصور: استكمال للدوري؟ لا مشكلة.. ولا نخشى اللعب "اللي خايف يروح"

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 01:43

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - حازم إمام - السوبر - الزمالك

لا يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي أزمة في استكمال الفريق الأبيض لمسابقة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "يريدون استكمال الدوري؟ لا يوجد لدينا أي مشكلة لأننا نمتلك الفريق الأفضل".

وأضاف "فزنا على سموحة وديا بخماسية وهذه النتيجة ولم يدخل على الفريق أي صفقة جديدة، وعندما تأتي الصفقات الجديدة سوف تزداد قوة الفريق".

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وأكمل "لعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة كان اقتراحي من البداية بدلا من الذهاب لبلد محايد، ومن قال إن الزمالك يخشى أن يلعب أقول له (اللي خايف يروح)".

وكان الزمالك أعلن منذ فترة عدم استكمال الدوري المصري بعد الرجوع لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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