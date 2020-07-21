بركات: لو تواجدت أنا والبدري لما عاد عمرو وردة لقائمة المنتخب في كأس الأمم

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر عن أزمة عمرو وردة خلال كأس الأمم الإفريقية.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي مصر

وقال بركات عبر قناة النهار: "لو كنت متواجدا أنا وحسام البدري في المنتخب وقت كأس الأمم، لما عاد وردة إلى معسكر المنتخب بعد استبعاده".

وأوضح: "أي لاعب في المنتخب سيحاول التدخل في أمر لا يخصه، ستكون مشكلة كبيرة معي أنا وحسام البدري".

وعن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز خلال المعسكر الأول لمنتخب مصر، شدد بركات أن المشكلة انتهت.

وقال بركات: "كان سوء تفاهم مع ديسابر الذي ظن أننا لا نتواصل معه، لكن اللاعبين كانوا معه في تلك الفترة بسبب خوضهم مباراة الكونفدرالية".

وأتم: "أكبر دليل على تقديرنا فنيا واحترامنا لنادي بيراميدز أننا استدعينا 7 لاعبين وقتها من الفريق".

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