بركات: لو تواجدت أنا والبدري لما عاد عمرو وردة لقائمة المنتخب في كأس الأمم

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - تنزانيا

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر عن أزمة عمرو وردة خلال كأس الأمم الإفريقية.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

مصر

وقال بركات عبر قناة النهار: "لو كنت متواجدا أنا وحسام البدري في المنتخب وقت كأس الأمم، لما عاد وردة إلى معسكر المنتخب بعد استبعاده".

وأوضح: "أي لاعب في المنتخب سيحاول التدخل في أمر لا يخصه، ستكون مشكلة كبيرة معي أنا وحسام البدري".

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وعن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز خلال المعسكر الأول لمنتخب مصر، شدد بركات أن المشكلة انتهت.

وقال بركات: "كان سوء تفاهم مع ديسابر الذي ظن أننا لا نتواصل معه، لكن اللاعبين كانوا معه في تلك الفترة بسبب خوضهم مباراة الكونفدرالية".

وأتم: "أكبر دليل على تقديرنا فنيا واحترامنا لنادي بيراميدز أننا استدعينا 7 لاعبين وقتها من الفريق".

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