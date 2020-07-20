من منطلق العدالة وعدم التمييز.. اتحاد الكرة يطالب كاف بمعاملة الكونفدرالية بالمثل

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 16:37

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) يطالبه بمعاملة الكونفدرالية بالمثل مع دوري الأبطال.

وطالب الاتحاد المصري أن تكون المعاملة في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حال إصرار كاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفدرالية من مباراة واحد فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد استقر على إعادة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب بينما تستمر الكونفدرالية كما هي.

وأعلن كاف سابقا إقامة نصف النهائي ونهائي الكونفدرالية في دولة المغرب.

ويمثل مصر في الكونفدرالية فريق بيراميدز، بينما الأهلي والزمالك يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف FilGoal.com موعد تواريخ وأماكن إقامة المباريات المتبقية. (من هنا)

ويأتي خطاب اتحاد الكرة انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميا لكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون.

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