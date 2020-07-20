جواريولا يتحدث عن تواجد بييلسا المذهل في الدوري الإنجليزي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تواجد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي سيضيف للبطولة المزيد من البريق.

وقاد بييلسا فريق ليدز للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما بعد نجاحه في تصدر دوري القسم الثاني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "بييلسا مدرب مميز للغاية، أعتقد أنه من المذهل بالنسبة للكرة الإنجليزية أن يكون موجودا في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف "بييلسا على رأس قائمة المدربين من حيث التأثير، الفلسفة التدريبية غير مرتبطة بالألقاب التي تفوز بها، اللاعبون يحكمون على المدرب من خلال العلم الذي يملكه".

جوارديولا يؤمن دائما أن معلمه مارسيلو بييلسا مدرب الأرجنتين وتشيلي السابق هو الأفضل في العالم.

ولم يتوج بييلسا خلال مسيرته التدريبية سوى بالدوري الأرجنتيني 3 مرات وقاد المنتخب الأوليمبي للتانجو للفوز بأولمبياد أثينا 2004.

وتابع "تهانينا لفريق ليدز يونايتد، ليس فقط بييلسا، إنه فريق عريق. عاد بعد 16 عاما، سيكون من الجيد الذهاب إلى ملعبهم ومواجهتهم، لقد قاموا بعمل استثنائي".

وأكمل "لقد فعلوا الأمر نفسه تقريبا في الموسم الماضي، وهذا يظهر مدى قوتهم".

وعن لقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، أوضح بيب "سنجري بعض التغييرات، بعض اللاعبين شاركوا في مباراة الكأس أمام أرسنال وسيلعبون يوم الثلاثاء، سنرى".

وأردف "سنسمح لبعض اللاعبين بالمشاركة خلال المباراتين المقبلتين".

وواصل المدرب الإسباني "ليس من السهل بالنسبة لي الحديث عن إقالة نايجل بيرسون مدرب واتفورد".

واستمر "أحترم القرارات ولكن ما أستطيع قوله إنه قام بعمل رائع قبل فترة التوقف، بعد ذلك لا أعرف ماذا حدث، إنه مدرب صاحب خبرة كبيرة".

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