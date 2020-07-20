مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لمصطفى فتحي وبامبو تمهيدا للانضمام لزملائهم

يخضع مصطفى فتحي جناح الزمالك لتدريبات تأهيلية في الظهور الأول له في مران الفريق بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووضع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خطة تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الودية.

وانضم فتحي إلى معسكر الفريق يوم الأحد قبل ساعات قليلة من مواجهة سموحة الودية.

وكان الزمالك قد واجه سموحة وديا وفاز بنتيجة 5-1، ضمن استعدادات الفريق لعودة النشاط الكروي.

وانضم كريم أحمد "بامبو" لاعب الفريق الأول بالنادي إلى معسكر الفريق المقامة ببرج العرب، بعد السماح للاعب بالانضمام إلى التدريبات من قبل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في النادي.

وغاب بامبو عن تدريبات الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا، ليغيب لمدة وصلت إلى أسبوعين تقريبا.

وأدى الزمالك تدريبات استشفائية صباح الإثنين عقب مواجهة سموحة مساء الأحد.

ويخوض الفريق مرانا أساسيا في الخامسة والنصف مساء الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل، فيما يواجه طلائع الجيش يوم الخميس.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 6 أغسطس المقبل لعودة النشاط الكروي، فيما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مواجهات دوري الأبطال المتبقية، نصف النهائي والنهائي.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 5-1 أمام سموحة وديا يوم الأحد.

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