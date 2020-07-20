الزمالك يتواصل مع سفير مصر في المغرب لتسهيل عودة بنشرقي وأوناجم

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 14:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

تواصل مسؤلو النادي الزمالك مع السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، وذلك لتسهيل عودة الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة.

وتم التواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتعجيل بعودة الثنائي في ظل حاجة الفريق إليه في القاهرة استعدادا لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري الأبطال.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي في مدينة برج العرب تحت قيادة باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

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وطالب مسؤلو الزمالك، السفير المصري في المغرب التواصل مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة الثنائي وفقا للطريقة التي تتناسب مع الظروف هناك.

ويأمل الزمالك في الحصول على خدمات الثنائي في أقرب وقت ممكن في ظل عدم انتظام حركة الطيران في المغرب حاليا، ما أدى لغيابه عن المرحلة الأولى من فترة الإعداد الخاصة بعودة النشاط الكروي في مصر وإفريقيا.

ويتابع الزمالك عن كثب التدريبات التي يجريها الثنائي في المغرب ومدى جاهزيته للانضمام إلى التدريبات الجماعية التي يجريها الفريق حاليا.

وكان الزمالك قد واجه سموحة وديا يوم الأحد وفاز بنتيجة 5-1 في أولى مواجهاته الودية استعدادا لعودة النشاط الكروي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، عودة النشاط يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

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