رسميا – السد يعلن توصله لاتفاق لضم كازورلا

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

سانتي كازورلا

أعلن نادي السد القطري توصله لاتفاق مع سانتي كازورلا لاعب فياريال لضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سانتي كازورلا

النادي : فياريال

السد

وأفاد نادي السد في بيان يوم الإثنين "الاتفاق تم بيننا وسانتي كازورلا.. اللاعب سيصل قريبآ للدوحة لاتمام باقي التفاصيل".

وأتم البيان "مرحبا سانتي في نادي السد".

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البالغ من العمر 35 عاما أعلن عدم تجديد تعاقده مع فريقه فياريال بنهاية الموسم يوم الأحد.

اللاعب الإسباني سينضم إلى نادي السد بناء على طلب من شابي هيرنانديز مدرب الفريق، وذلك بعدما خاض مباراته الأخيرة مع فياريال ضد إيبار.

وكانت جريدة موندو ديبورتيفو قد أوضحت قبل أيام أن إدارة السد تحاول إغراء كازولا بالانضمام للفريق، بتوقيع عقد يمتد لموسمين والحصول على راتب ضخم.

كان نادي فياريال قد أعلن تمديد عقد كازورلا بشكل استثنائي حتى نهاية الموسم الجاري الذي توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه لعدم بقاء اللاعب مع الغواصات الصفراء الموسم المقبل.

ووجد السد القطري منافسة من فريق بشكتاش التركي في صفقة ضم لاعب أرسنال السابق، وفقا لعدة تقارير إسبانية.

وأوضح تقرير موندو ديبورتيفو أن شابي يرغب أيضا في ضم المخضرم دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، أو بيدرو رودريجز لاعب تشيلسي.

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