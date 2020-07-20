الإسماعيلي يحدد منافسه في الوديتين الثالثة والرابعة

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 13:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أتم الجهاز الإداري للنادي الإسماعيلي اتفاقه على خوض مواجهتين وديتين عقب مباراة نادي مصر.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر للمقاصة مرتين لتكون وديتيه الثالثة والرابعة ضمن استعداداته لاستئناف الموسم الجاري.

وكان الإسماعيلي قد واجه أسوان وديا ويواجه نادي مصر يوم الثلاثاء.

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ويواجه الإسماعيلي نظيره المقاصة وديا في مباراتين متتاليتين، يومي 26 و29 يوليو الجاري.

وحدد الجهاز الفني للإسماعيلي في وقت سابق من خمس إلى ست مباريات ودية قبل استكمال الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق استئناف النشاط الكروي في مصر يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

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