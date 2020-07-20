كرة طائرة - أحمد صلاح: جماهير الأهلي وراء الفوز بالبطولات.. لن نفرط في الدوري والكأس

يرى أحمد صلاح نجم فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة ومنتخب مصر أن استكمال الموسم كان ضروريا من أجل مصلحة الأندية والمنتخبات.

وشدد صلاح على أن لاعبي الأهلي لن يفرطوا في الدوري وكأس مصر بعد استئناف النشاط.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "استكمال الموسم الجاري كان ضروريا من أجل مصلحة الأندية والمنتخبات التي تحتاج إلى دوران عجلة النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية".

وتابع "غياب أي رياضي عن التدريبات والمنافسات أمر صعب للغاية، واستكمال المنافسات إيجابي خاصة أن هناك دولا مثل إيطاليا وإسبانيا كانت تمر بظروف أصعب من مصر وعاد النشاط من جديد".

وشدد صلاح "الفريق مقبل على مرحلة صعبة بالنسبة لنهائيات بطولة الدوري وكذلك كأس مصر، وهي فرصة لزيادة حصيلة الفريق من البطولات بعد التتويج بلقب البطولة العربية".

وأوضح "صعوبة المرحلة تتمثل في كونها تأتي بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى أكثر من 3 أشهر، وتدريبات المنزل غير كافية للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية".

وواصل نجم الأهلي "اللاعبون لديهم إصرار كبير لحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير، والجميع على قدر المسؤولية".

وعن الخسارة أمام الزمالك في الدوري قال صلاح: "تعود لعدة عوامل أبرزها الإجهاد وشعور اللاعبين بالإحباط بعد نتائج تصفيات كأس العالم وهذه الخسارة لم تكن مؤثرة".

وشدد صلاح" الأهلي نجح بعدها في الفوز على الزمالك في البطولة العربية وعوض الخسارة بفوز بلقب بطولة غالية وهو أقل تعويض للجماهير".

وأضاف صلاح "محمد مصيلحي المدير الفني يعمل على إعداد أجيال قادمة لتأمين مستقبل اللعبة بأفضل ما يكون، ولدينا معدلات أعمار تبدأ من 17 سنة".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي هي الشريك الأساسي في البطولات ووراء الإصرار على الفوز بالألقاب، وأتعهد أن نستمر في القتال للفوز بكل البطولات الممكنة".

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