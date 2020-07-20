طنطا يفسخ تعاقده مع المحترف الثالث

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

قرر نادي طنطا فسخ تعاقده بالتراضي مع الحسن ضيوف ليصبح ثالث محترف أجنبي يتم فسخ التعاقد بينه وبين النادي بعد استئناف النشاط.

ومن المقرر أن يستأنف الموسم الكروي في مصر يوم 6 أغسطس بالدوري المصري، ولم يحدد اتحاد الكرة جدول المباريات حتى الآن.

وكان نادي طنطا قد أعلن فسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد أيضا بتراضي الطرفين.

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ويلعب الحسن ضيوف في مركز المهاجم ويبلغ من العمر 24 عاما.

وانضم السنغالي لفريق طنطا بداية الموسم الجاري وخاض 5 مباريات بمعدل 257 دقيقة لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.

ويأتي استغناء طنطا عن محترفيه الأجانب بسبب الأزمة المالية الناتجة من توقف النشاط لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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