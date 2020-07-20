دوناروما: أسعى للفوز بالبطولات مع ميلان.. وإبراهيموفيتش منحنا عقلية استثنائية

يستهدف جيانلويجي دوناروما فوز العديد من الألقاب مع ميلان، كما أشاد بتواجد زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق.

جيانلويجي دوناروما النادي : ميلان ميلان

وتحدث دوناروما في حوار مطول مع شبكة سكاي سبورت إيطاليا من المقرر نشرها غدا الثلاثاء، لكن ظهرت بعض المقتطفات التي تحدث فيها اللاعب.

وقال دونارما -21عاما- خلال المقابلة: "أنا سعيد هنا في ميلان العظيم وأسعى للفوز بالعديد من البطولات".

وأضاف "أشكر المدير الفني كثير وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافنا، هو شخص رائع ومدرب رائع".

وأوضح دوناروما "أنا سعيد بما نقوم به في هذه الفترة، نحن نقدم أداء رائع ونأمل تحقيق الأهداف التي وضعها المدرب".

وعن انضمام إبراهيموفيتش للفريق في يناير قال: "إنه ظاهرة ويعطينا الكثير من الحلول، هو قوة إضافية افتقرنا إليها حتى في التدريب".

وشدد "إبراهيموفيتش استثنائي حقا ولا يريد أن يخسر أبدا، حتى في مباريات التدريب، يعطينا عقلية لا تصدق".

وأتم دوناروما تصريحاته "كانت لدينا العزيمة بعد التوقف ونسعى لاستعادة ما افتقدناه، أريد أن أصبح أفضل حارس مرمى وأفوز بالعديد من الألقاب مع ميلان، وأيضا كأس العالم مع المنتخب".

وينافس ميلان بقوة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي مع فريقي نابولي وروما.

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