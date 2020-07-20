مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر جدول الدوري ونخوض من 5 إلى 6 مباريات ودية

ينتظر الإسماعيلي الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري، واستقر الجهاز الفني على خوض 5 أو 6 مباريات ودية قبل استئناف المسابقة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل دون الإعلان عن جدول المباريات.

وقال أدهم السلحد المدرب العام بالجهاز الفني للإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على خوض 5 أو 6 مباريات ودية قبل استئناف الدوري".

واضاف "ننتظر تحديد جدول مباريات الفريق بشكل نهائي لنحدد احتياجاتنا من تلك المباريات وشكل التدريبات".

وتابع "نخوض مباراتنا الودية الثانية غدا الثلاثاء أمام فريق مصر".

وأوضح السلحدار "سنلعب المباراة بنفس أسلوب مواجهتنا لفريق أسوان، أي أننا سنخوض اللقاء بفريقين مختلفين في كل شوط".

وشدد المدرب العام بالإسماعيلي "الأخطاء التي وقعت خلال اللقاء الأول لن نسمح بها في المباراة المقبلة، مواجهة أسوان جاءت بعد فترة توقف طويلة".

وأتم تصريحاته "اللاعبون يعلمون أن أدائهم خلال المباريات الودية هو المعيار الوحيد لاختيار التشكيل الأساسي الذي سيتم الاعتماد عليه".

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