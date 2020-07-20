مدرب روما: التعادل مع إنتر؟ فرصة ضائعة.. أهدرنا نقطتين

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

قال باولو فونسيكا مدرب روما إن فريقه أهدر نقطتين بتعادله مع إنتر ميلانن مشيرا إلى أنه تسيد المباراة وأن منافسه سجل من كرات ثابتة ولحظات سوء حظ.

وصرح فونسيكا عقب المباراة قائلا: "يمكننا اعتبار ذلك التعادل فرصة ضائعة، بكل وضوح، أهدرنا نقطتين هنا".

وأضاف "لقد كان أداء رائعا، إنتر لم يخلق أي فرص خطيرة، سجل فقط من كرات ثابتة وكانت لحظات سوء حظ، لكن تلك هي كرة القدم".

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وواصل "أشعر بالرضى عن مستوى فريقي، لكن ليس بالنتيجة، رأيت جودة في بناء اللعب، الفريق يتعلم النظام الجديد ونؤدي بشكل جيد".

وأكمل "الفريق متوازن أكثر ويمكنه أن يضغط ضغطا عاليا ويجعلنا ذلك أكثر قوة هجوميا".

وأتم "سنرى بقية الموسم إن كان بإمكاننا الالتزام بهذا النظام، لكنني أشعر بثقة أكبر معه".

روما تعادل مع ضيفه إنتر بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

بهذا التعادل أصبح رصيد إنتر من النقاط 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما أصبح رصيد روما 58 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي السادس ونفس الفارق مع ميلان السابع.

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