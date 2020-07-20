مدرب روما: التعادل مع إنتر؟ فرصة ضائعة.. أهدرنا نقطتين

قال باولو فونسيكا مدرب روما إن فريقه أهدر نقطتين بتعادله مع إنتر ميلانن مشيرا إلى أنه تسيد المباراة وأن منافسه سجل من كرات ثابتة ولحظات سوء حظ.

وصرح فونسيكا عقب المباراة قائلا: "يمكننا اعتبار ذلك التعادل فرصة ضائعة، بكل وضوح، أهدرنا نقطتين هنا".

وأضاف "لقد كان أداء رائعا، إنتر لم يخلق أي فرص خطيرة، سجل فقط من كرات ثابتة وكانت لحظات سوء حظ، لكن تلك هي كرة القدم".

وواصل "أشعر بالرضى عن مستوى فريقي، لكن ليس بالنتيجة، رأيت جودة في بناء اللعب، الفريق يتعلم النظام الجديد ونؤدي بشكل جيد".

وأكمل "الفريق متوازن أكثر ويمكنه أن يضغط ضغطا عاليا ويجعلنا ذلك أكثر قوة هجوميا".

وأتم "سنرى بقية الموسم إن كان بإمكاننا الالتزام بهذا النظام، لكنني أشعر بثقة أكبر معه".

روما تعادل مع ضيفه إنتر بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

بهذا التعادل أصبح رصيد إنتر من النقاط 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما أصبح رصيد روما 58 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي السادس ونفس الفارق مع ميلان السابع.

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