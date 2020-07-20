أنهى هيمنة أسباس.. جيرارد مورينو يفوز بجائزة "زارا"

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 00:58

كتب : زكي السعيد

جيرارد مورينو

فاز جيرارد مورينو لاعب فياريال، بجائزة "زارا" كأفضل هداف محلي في الدوري الإسباني 2019\2020.

وسجّل مورينو 20 هدفا هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين الإسبان في المسابقة، ويحتل المركز الثالث عموما على لائحة الهدافين خلف ليونيل ميسي (25 هدفا) وكريم بنزيمة (21 هدفا).

وتحمل الجائزة اسم تيلمو زارا الهداف الإسباني الأعظم على الإطلاق، وتُقدّم إلى اللاعب الإسباني الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة بواسطة صحيفة ماركا.

أخبار متعلقة
كورتوا يعيد جائزة "زامورا" إلى عرين ريال مدريد بعد غياب 12 عاما إنجاز أسطوري.. ميسي يفوز بـ "بيتشيتشي" ويحطم رقما صمد 67 عاما في سيناريو مجنون بالدقيقة 100.. سوسيداد وغرناطة إلى أوروبا على حساب خيتافي زيدان ينال انتقامه بعد عامين.. ريال مدريد يُرسل ليجانيس إلى الدرجة الثانية

وأنهى جيرارد هيمنة إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو الذي توج بالجائزة في المواسم الثلاث الماضية.

ومنذ بدء إعطاء الجائزة موسم 2005\2006، يعد جيرارد هو أول لاعب كتالوني يحصدها.

ويمتلك دافيد فيا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بجائزة زارا بواقع 4 مواسم.

وبدأ جيرارد (28 عاما) مسيرته الاحترافية في صفوف فياريال، قبل أن يلعب في إسبانيول بين 2015 و2018، ثم عاد مجددا لـ فياريال.

ويمتلك جيرارد 3 أهداف في 3 مباريات دولية خاضها مع منتخب إسبانيا منذ العام الماضي.

طالع أيضا:

الزمالك ينفجر في وجه سموحة

ألافيس ضحية غضب ميسي

مورينيو يقدم هدية ثمينة لـ يونايتد وتشيلسي

موقف تريزيجيه من الهبوط

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

فياريال الدوري الإسباني جيرارد مورينو في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب روما: التعادل مع إنتر؟ فرصة ضائعة.. أهدرنا نقطتين ساعة | أوروبا
كونتي: إنتر لم يحقق أهدافه؟ اسألوا أصحاب المركز الخامس والسادس ساعة | أوروبا
بيراميدز: هداف إفريقيا أحد المرشحين للانضمام لنا.. وموقف دونجا وتراوري من الرحيل ساعة | الدوري المصري
أنهى هيمنة أسباس.. جيرارد مورينو يفوز بجائزة "زارا" ساعة | أوروبا
إنتر: لن نقدم عرضا لضم زانيولو أو دجيكو.. ومستقبل سانشيز وناينجولان ساعة | أوروبا
بيراميدز يوضح حقيقة المفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي ساعة | مصر
رابيو: مباراة لاتسيو لن تحسم اللقب.. لا نواجه أي أزمات 2 ساعة | أوروبا
مؤتمر إنزاجي: هدفنا الحالي التأهل للأبطال.. المشاكل حالت دون المنافسة على الدوري 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ"
قد ينال إعجابك