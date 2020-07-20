أنهى هيمنة أسباس.. جيرارد مورينو يفوز بجائزة "زارا"

فاز جيرارد مورينو لاعب فياريال، بجائزة "زارا" كأفضل هداف محلي في الدوري الإسباني 2019\2020.

وسجّل مورينو 20 هدفا هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين الإسبان في المسابقة، ويحتل المركز الثالث عموما على لائحة الهدافين خلف ليونيل ميسي (25 هدفا) وكريم بنزيمة (21 هدفا).

وتحمل الجائزة اسم تيلمو زارا الهداف الإسباني الأعظم على الإطلاق، وتُقدّم إلى اللاعب الإسباني الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة بواسطة صحيفة ماركا.

وأنهى جيرارد هيمنة إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو الذي توج بالجائزة في المواسم الثلاث الماضية.

ومنذ بدء إعطاء الجائزة موسم 2005\2006، يعد جيرارد هو أول لاعب كتالوني يحصدها.

ويمتلك دافيد فيا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بجائزة زارا بواقع 4 مواسم.

وبدأ جيرارد (28 عاما) مسيرته الاحترافية في صفوف فياريال، قبل أن يلعب في إسبانيول بين 2015 و2018، ثم عاد مجددا لـ فياريال.

ويمتلك جيرارد 3 أهداف في 3 مباريات دولية خاضها مع منتخب إسبانيا منذ العام الماضي.

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