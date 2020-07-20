رابيو: مباراة لاتسيو لن تحسم اللقب.. لا نواجه أي أزمات

قال أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس إن مواجهة لاتسيو رغم أهمية الفوز بها فهي لن تحسم لقب الدوري الإيطالي، مشددا على تبقي 4 مواجهات أخرى، وكذلك على عدم مواجهة فريقه لأي أزمات.

وصرح رابيو عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "بعد مباراة لاتسيو هناك 4 مباريات أخرى، يوجد الكثير من المباريات للعبها، رغم ذلك نرغب في الفوز بعد تعادلين ضد أتالانتا وساسولو".

وواصل "علينا أن نؤدي بشكل أفضل في المباريات، نحن نعاني من بعض الصعوبة، لكن موقفنا جيد لا توجد أزمات".

وأكمل "لن أقول إن مباراة لاتسيو ستحسم اللقب، بعدها هناك 4 مباريات والأمر ذاته لمن خلفنا في جدول الترتيب".

وتابع "أعتقد أن هناك شيئا غير عادي حدث في مباراة ميلان، من الصعب شرحه لكنه لم يكن منطقي، بالنسبة لبقية المباريات نعم صحيح أنه كان بإمكاننا أن نؤدي أفضل، ووقتها ربما كنا نعاني من صعوبات".

وأردف "موقفنا في جدول الترتيب جيد، نحن متصدرين، ولدينا أفضلية واضحة عن أقرب منافسينا".

وأتم "كان لدينا تحكم أقل في الكرة في المباريات الماضية، لكن على سبيل المثال ضد أتلانتا كان رد فعلنا جيد وتعافينا، وحتى ضد ساسولو والذي كان خصما من الصعب مواجهته، لم نخسر".

ويواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو ضمن منافسات الجولة الـ34 يوم الإثنين.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 8 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

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