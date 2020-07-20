مؤتمر إنزاجي: هدفنا الحالي التأهل للأبطال.. المشاكل حالت دون المنافسة على الدوري

قال سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو إن فريقه حاليا هدفه هو حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن المشاكل التي واجهها حالت دون منافسته على لقب الدوري الإيطالي.

وصرح إنزاجي قائلا: "اعتقدنا أننا أقرب للمنافسة على اللقب، ثم بعد ذلك كانت لدينا بعض المشاكل، علينا أن نستمر في طريقنا، مازال أمامنا هدف التأهل لدوري الأبطال".

وأضاف "الهدف أمامنا وفي متناول أيدينا، إنه أمر افتقرنا إليه لمدة 13 عاما".

وواصل "الكثير من الحوادث تقع تضع تشكيلتنا في صعوبات، لويس ألبيرتو لن يلعب حاول هذا الصباح أن يتدرب لكن مازال يعاني من الآلام وكذلك الحال مع جوني وسينضمون للاعبين مهمين غائبين مثل رادو وماروسيك ولوكاس ليفا وخواكين كوريا وباتريتش".

وأكمل "سنتحدث عن سوق الانتقالات مع رئيس النادي والمدير الرياضي، نحن كذلك سنلعب العديد من المباريات في الموسم المقبل على فترات متقاربة، سنناقش هذا الأمر بكل هدوء وهدفنا هو التحسن".

وأتم "من الطبيعي حينما نلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة، دائما بنفس اللاعبين فأنت تخسر الوضوح والأداء الرائع وستواجه العديد من المشاكل التي لا يجب أن تكون موجودة عشية مباراة هامة مثل تلك".

ويواجه لاتسيو نظيره يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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