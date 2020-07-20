مؤتمر زيدان: سنقاتل أمام سيتي حتى الثانية الأخيرة.. وأنا من قررت استبعاد بيل

أشعل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، التحدي عند سؤاله عن حظوظ فريقه في عبور موقعة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد اختتم الدوري الإسباني بالتعادل 2-2 أمام مضيفه ليجانيس على ملعب بوتاركي، ليهبط الأخير إلى القسم الثاني.

وبعد اللقاء صرح زيزو: "من الطبيعي أن نشعر بالغضب أثناء المباراة لأننا لم نلعب بمستوانا، لكننا نثمّن ما تم تحقيقه بالفعل، وكذلك هناك أمور إيجابية حدثت خلال اللقاء، مثل عدم خسارتنا، علينا أن نشعر بالسعادة لما حققناه".

هل يستطيع ريال مدريد العودة أمام سيتي؟ سؤال تلاقاه زيدان بانفعال وأجاب: "كيف لا يمكنني الاعتقاد أننا قادرين على العودة؟ حتى الثانية الأخيرة سنقاتل للعبور إلى الدور المقبل. الآن علينا أن نرتاح قليلا لأنها كانت مسيرة صعبة".

كما تحدث عن لوكا يوفيتش الذي شارك لمدة نصف ساعة دون أن يترك تاثيرا: "يوفيتش لاعب يافع وموهوب للغاية، كان موسما صعبا عليه، سنرى ما سيحدث الموسم المقبل".

ونفى زيدان التقارير التي أشارت إلى أن استبعاد جاريث بيل جاء بطلب من اللاعب: "بالنسبة لـ جيمس، فأنتم تعرفون بالفعل ما حدث معه. أما بالنسبة لـ بيل، فهو قرار فني ولا شيء أكثر".

وعن استبعاد إدين هازارد من قائمة المباراة: "أعتقد أن هازارد عانى من بعض الآلام مؤخرا، خصوصا عندما ينتهي من خوض المباريات يشعر بآلام، ولذا أتمنى أن يتعافى بالكامل خلال فترة الراحة".

وأتم: "الإعداد لمباراة مانشستر سيتي؟ حاليا هي اللحظة المناسبة للراحة، ليست إجازة، ولكنها نقاهة".

سيرخيو راموس، وماركو أسينسيو سجلا هدفي ريال مدريد. فيما سجل الشاب الواعد بريان خيل، وروجر أسالي هدفي ليجانيس..

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة في صدارة بطولة حسم لقبها بالفعل قبل 3 أيام، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف.

فيما تجمّد رفع ليجانيس إلى 36 نقطة في المركز 18 بفارق نقطة وحيدة عن سيلتا فيجو صاحب المركز 17، ليهبط الفريق المدريدي إلى القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

ليجانيس كان في حاجة إلى الفوز وانتظار تعثر سيلتا فيجو أمام إسبانيول، والشق الثاني من الجملة هو ما حدث بتعادل سيلتا 0-0 أمام مضيفه الكتالوني الهابط سلفا، إلا أن ليجانيس لم ينجح في إتمام المهمة أمام بطل إسبانيا.

ليصير ليجانيس ثالث الهابطين في إسبانيا بعد إسبانيول، ومايوركا.

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