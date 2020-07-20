جاتوزو: نلعب رياضة أخرى وليس كرة قدم.. نخوض مباراة كل 3 أيام

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إنه قلق بعض الشيء فيما يخص خلق الفرص لفريقه واستغلالها، كما اعترض بشدة على خوض مباراة كل ثلاثة أيام واصفا أن ما يحدث "رياضة أخرى وليس كرة قدم".

وصرح المدرب الإيطالي حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لعبنا ضد فريق لعب بشكل دفاعي وقوي جدا، ثم قمنا بالتطور على مدار المباراة، ندمنا هو أننا لم نسجل في البداية ثم سجلوا هم وجعلني ذلك غاضبا".

وأضاف "الفريق يقوم بأشياء جيدة، فعلنا كل شيء لأننا أردنا هذا الفوز، كان مهما بالنسبة لنا لأن النتيجة ستجعلنا نستمر في رحلتنا بشكل أفضل نفسيا".

نابولي فاز بنتيجة 2-1 ضد أودينيزي قبل نهاية المباراة بلحظات، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري، ليحتل المركز السادس برصيد 56 نقطة وهو نفس رصيد ميلان السابع.

وواصل جاتوزو حديثه قائلا: "لا أعتقد أننا نفتقر للتوازن، شرحت ذلك سابقا حينما تحدثت عن المناطق المهمة في الملعب التي تتسبب في خلق الفرص، صحيح أن غيرنا يصنع أكثر ويكتشف خصمه أفضل، نحن لا نفعل ذلك وهذا يقلقني قليلا".

وتابع "هناك بعض العوامل الأخرى التي يجب أن نفكر فيها مثل ضربنا للقائم والعارضة، وأيضا في الحقيقة وكأننا نلعب رياضة أخرى تلك ليست كرة قدم، نحن نلعب كل ثلاثة أيام، نلعب بدون جماهير".

وأتم "اللاعبون ليسوا روبوتات، إن قمنا بالمداورة فالنتائج ستكون غريبة، لا شيء يمكن تقييمه، نحصل على نتائج جيدة، لسنا رائعين لكننا يجب أن نشعر بالرضا عما نفعله".

ويواجه نابولي نظيره بارما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

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