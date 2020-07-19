لم يخرج منها أي رابح.. إنتر يتعادل مع روما

نجح نادي إنتر ميلان في خطف التعادل من مضيفه روما بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

سجل أهداف روما ليوناردو سيبناتزولا بعد تسديدة حولها دي فراي في مرماه بالخطأ، وهنريك مخيتاريان، فيما سجل ستيفان دي فراي وروميلو لوكاكو هدفي إنتر.

بدأ الفريقان المباراة بحذر شديدة، وتفاوت كلاهما في الاستحواذ على الكرة، ففي أول خمس دقائق كان الاستحواذ لصالح روما لكن دون فاعلية، ثم تغير الأمر جهة إنتر.

وحاول روما أن يخطف هدفا بعد تمريرة من إدين دجيكو خلف دفاعات الأفاعي لولا تألق سمير هاندانوفيتش الذي حصل على الكرة في الدقيقة 11.

استمرت محاولات إنتر في الضغط أكثر بعد استحواذه على الكرة، إلى أن حصل على ركنية في الدقيقة 14، لينفذها أليكسيس سانشيز لتصل إلى رأس ستيفان دي فراي الذي يسجل الهدف الأول لصالح الضيوف.

غابت المحاولات الخطيرة حتى الدقيقة 25 حينما قرر هنريك مخيتاريان اختيار الحل الفردي لكن دون جدوى.

وأرسل أشلي يونج كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 27 وصلت إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي سدد لكن باو لوبيز حارس روما تصدى للكرة ببراعة.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، هدف التعادل، بعد مرتدة لروما وتمريرة رائعة من هنريك مخيتاريان، ثم إلى إدين دجيكو لتصل الكرة إلى سيبناتزولا الذي يسدد ببراعة ويكملها دي فراي في المرمى.

وتمت مراجعة تقنية حكم الفيديو لاشتباه الحكم في أن أليكساندر كولاروف مدافع روما قد عرقل لاوتارو مارتينيز قبل أن تتحول الكرة إلى مرتدة لكنه احتسبها هدفا ثم أنهى الشوط.

وشهدت بداية الشوط الثاني هجوم قوي للغاية من روما الذي بدأه بقوة شديدة، بعد انطلاق من دجيكو وتمريرة رائعة إلى جوردان فيرتو زميله في الفريق لينفرد بسمير هاندانوفيتش ويسدد في جسد الحارس في الدقيقة 48.

وحصل هنريك مخيتاريان على الكرة في وسط الملعب دون رقابة أو ضغط لمسافة كبيرة وانطلق في الدقيقة 57 ثم مرر إلى إدين دجيكو الكرة ليدخل الثنائي إلى منطقة الست ياردة ويسجل مخيتاريان ثاني أهداف روما.

وحاول إنتر إدراك التعادل كثيرا خاصة بعد تراجع روما، إلى أن ارتكب ليوناردو سبيناتزولا خطأ فادحا ضد فيكتور موسيس لاعب إنتر في منطقة الجزاء في الدقيقة 86 ليمنح الحكم ركلة جزاء.

وسجل روميلو لوكاكو ركلة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليكون هدف التعادل.

وأرسل كريستيان إريكسن أكثر من 4 كرات عرضية خطيرة دون استغلالها في أقل من دقيقتين في الفترة من 92 إلى 94 ليصفر الحكم منهيا اللقاء بالتعادل.

بهذا التعادل أصبح رصيد إنتر من النقاط 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما أصبح رصيد روما 58 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي السادس ونفس الفارق مع ميلان السابع.

ويواجه يوفنتوس في نفس الجولة نظيره لاتسيو مساء الإثنين.

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