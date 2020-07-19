إنجاز أسطوري.. ميسي يفوز بـ "بيتشيتشي" ويحطم رقما صمد 67 عاما

الأحد، 19 يوليه 2020 - 23:38

كتب : زكي السعيد عبد الرحمن محمد

ليونيل ميسي - بيتشيتشي

فاز ليونيل ميسي بجائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" عن موسم 2019\2020، برصيد 25 هدفا.

النجم الأرجنتيني حقق رقما قياسي خارقا، إذ توج باللقب للمرة السابعة في مسيرته، أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

وحطم ميسي رقما قياسيا صامدا باسم تيلمو زارّا مهاجم أتليتك بلباو السابق الذي حقق اللقب أعوام: 1945، 1946، 1947، 1950، 1951، 1953.

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ليأتي ميسي بعد 7 عقود تقريبا ويحطم رقمه، إذ فاز باللقب أعوام: 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019، 2020.

وتفوّق ميسي على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أقرب مطارديه بفارق 4 أهداف، إذ سجل الفرنسي 21 هدفا.

وسجل ميسي أهدافه الـ25 في 33 مباراة، بمعدل 0,76 هدفا في المباراة الواحدة.

وحقق ميسي اللقب للموسم الرابع على التوالي، إنجاز لم يسبقه إليه سوى المكسيكي أوجو سانشيز بين 1985 و1988.

لتدخل الجائزة خزائن برشلونة للمرة 18 تاريخيا، إذ حقق 11 لاعبا مختلفا من البلاوجرانا.

وفاز ميسي باللقب رقم 14 في تاريخ الأرجنتين، إذ حقق ألفريدو دي ستيفانو اللقب 5 مرات، وفاز به ماريو كيمبس مرتين.

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